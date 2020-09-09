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Украина

Популярная ведущая с «1+1» заболела коронавирусом

7:56 9 сентября 2020
шовкопляс

Среди работников телеканала «1+1» новый случай коронавирусной инфекции. Вслед за Маричкой Падалко об опасном диагнозе рассказала Неля Шовкопляс, ведущая утренней программы «Сніданок з 1+1».

Шовкопляс призналась, что почувствовала себя плохо неделю назад, сделала тест и получила позитивный результат на COVID-19. Семья ведущей тоже протестировалась, но результаты еще не оглашались.

Что касается ближайших коллег Шовкопляс по утреннему телешоу, то среди них заразившихся не обнаружено.

«Когда и где заразилась — не знаю… Эти дни нахожусь на самоизоляции под контролем врача. Соблюдаю все его установки, прохожу дообследование, принимаю медикаменты. Получила больничный. Есть волнение, но надеюсь и верю, что все скоро будет хорошо», — рассказала ведущая.

Напомним, в Украине с начала эпидемии коронавирусом заразились более 140 тысяч человек. Новый всплеск инфекционисты предрекали после начала учебного года в школах.

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