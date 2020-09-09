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Украина

Балух остается без сознания

9:59 9 сентября 2020
балух

Врачи уточнили состояние Владимира Балуха, бывшего политзаключенного, жестоко избитого в киевском Гидропарке 7 сентября. После суток в больнице состояние пациента все еще тяжелое. По состоянию на утро 9 сентября Балух остается без сознания.

Народный депутат Ирина Геращенко уточнила, что пострадавший сейчас находится в Киевской больнице скорой помощи. У Балуха возникли проблемы с самостоятельным дыханием, его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

А тем временем полиция ищет очевидцев нападения на Балуха в ночь с 7 на 8 сентября. Несколько свидетелей уже найдены. Также обнаружилась украденная при нападении сумка Балуха с его личными вещами. По предварительным данным, из сумки ничего не пропало.

Напомним, вследствие жестокого избиения неизвестными Балух получил черепно-мозговую травму. Пострадавший был прооперирован и помещен в отделение реанимации. Уже известно, что Балуху потребуется длительная реабилитация.

Фото Володимир Балух/Facebook

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