"Миротворец" начал публиковать фото российских снайперов на Донбассе

В Центре «Миротворец», в чьи базы были внесены данные некоторых «вагнеровцев», задержанных в Беларуси и выданных России, начали публиковать фотографии российских снайперов, воевавших на Донбассе.

«Миротворец» просто начал фиксировать события и накапливать фото тех, кто в этих событиях принимал участие", — отметили в Центре и добавили, что вскоре расскажут, с какой целью это делается.

В частности, были опубликованы фотографии снайперской группы ФСБ России, «отметившейся» в Луганской области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в базы «Миротворца» были внесены данные замруководителя группы украинских переговорщиков в Минске Витольда Фокина за «отрицание российской агрессии», «сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях», а также «попытки легализации российско-террористических формирований».

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