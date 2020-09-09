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Украина

Послы ЕС утвердили «крымские» санкции против России – там будут изменения

11:52 9 сентября 2020
Флаг ЕС

В Евросоюзе, ранее продлившем антироссийские санкции, введенные в 2014 году, приняли решение по еще одному санкционному списку — он касается строительства моста в аннексированный РФ Крым.

По информации брюссельского корреспондента «Радио Свобода» Рихарда Йозвяка, послы ЕС одобрили продление на полгода санкций в отношении 175 человек и 44 организаций.

«Скоро около 15 человек и несколько организаций будут добавлены в этот список», — сообщил журналист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Евросоюзе согласовали позиции по поводу введения санкций в отношении 40 белорусских политиков, участвовавших в фальсификации результатов президентских выборов, а также тех, кто причастен к подавлению мирных протестов в Беларуси.

Фото Andrzej Rembowski с сайта Pixabay.

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