«Бах, заявление!» Лукашенко обвинил Зеленского в предательстве

Белорусский президент Александр Лукашенко, пообщавшийся в Минске с представителями росСМИ, прокомментировал реакцию официального Киева на протесты в Беларуси.

Как передает «Главред», в интервью Лукашенко сказал, что президент РФ Владимир Путин просил его «поговорить» с Зеленским: «Поговори с ним, он молодой… Ну так, по-отечески…»

Лукашенко убеждал Зеленского, что у Путина нет цели захватить Киев и «оттяпать всю Восточную Украину» — мол, президенту РФ «хватает России».

«Многие такие жизненные вопросы, которые мы обсуждали, я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился. И бах, заявление! Почему? Американцы написали! Так, как Меркель, Макрону и другим написали из центра под Варшавой — вот это, это и это скажи. И они говорили», — заявил Александр Лукашенко.

Напомним, что президент Украины вскоре после начала акций протеста призвал соседей отказаться от уличного насилия, проявить толерантность и максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. Позже, говоря о событиях в Беларуси, сказал, что если бы не был уверен в выборе людей, то провел бы повторные президентские выборы в кратчайшее сроки.

Похоже, Лукашенко, которого в ситуации с выборами поддержала, в частности, Россия, возмутил тот факт, что официальный Киев занял другую позицию — Украина присоединилась к декларации Европейского Союза «Беларусь: Декларация высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента», которая признает, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Евросоюзе готовятся к введению санкций в отношении нескольких десятков белорусских чиновников, однако пока что не ясно, попадет ли в них Александр Лукашенко.

Фото с сайта президента Украины.

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