Жителей Мариуполя просят не покидать свои дома: что происходит

В Мариуполе 10 и 11 сентября состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. Напомним, на днях главарь так называемой «ДНР» Пушилин выступил с провокационным заявлением, что заставило Киев собрать внеочередное заседание ТКГ по Донбассу.

«Командование операции Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное. В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и прочее)», — говорится в сообщении штаба ОСС.

Военные отметили, что все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированы командующим ООС генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко. Жителей просят не паниковать и соблюдать требования личной безопасности.

В случае получения информации о диверсионно-разведывательных группах или террористических подразделениях боевиков, необходимо сообщать по телефонам 0629−52−53−94 и 0629−51−98−01, а также на спецлинию «102».

Как сообщали «ФАКТЫ», российские вооруженные формирования 6 сентября нарушили июльские договоренности о перемирии на Донбассе и обстреляли украинские позиции под Красногоровкой.

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