В ТКГ обсудили попытку срыва "режима тишины" на Донбассе: о чем договорились

В среду, 9 сентября, состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции. Инициатором выступила украинская сторона после скандального заявления главаря так называемой «ДНР» Пушилина об уничтожении украинских инженерных позиций в районе Горловки.

ОБСЕ в очередной раз подтвердила несостоятельность любых обвинений в адрес ВСУ, касающихся позиций в районе населенного пункта Шумы под Горловкой.

«Это факт, изложенный в нашем отчете от 5 сентября этого года», — сказал на заседании глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов при участии представителя координатора от ОБСЕ, сообщили в Офисе президента Украины.

Украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выразил надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и «нормандского формата», которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения.

Напомним, российские вооруженные формирования на Донбассе 6 сентября нарушили июльские договоренности о перемирии и обстреляли украинских бойцов под Красногоровкой. Один военнослужащий ВСУ ранен.

В этот же день машина с военнослужащими ВСУ подорвалась в районе населенного пункта Новгородское Донецкой области. Боец, получивший серьезные ожоги тела, на следующий день умер в госпитале.

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