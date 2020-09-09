Ярош о запрете открывать ответный огонь: "Это нужно прекращать, иначе мы потеряем ВСУ"

Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош, ранее рассказавший, что удержало добровольцев от штурма Донецка в 2014 году, считает, что нынешняя украинская власть непрофессионально реагирует на вызовы, существующие на фронте, передает «УНН».

Отмечается, что в эфире одного из телеканалов он назвал нарушением всех существующих законов и уставов запрет на открытие ответного огня.

«Это неправильно, категорически неправильно. Понятно, что Украина, в первую очередь, должна быть мобилизована как морально, так и внутренне, чтобы побеждать в этой войне. Взамен происходит демобилизация, и мы это видим по оттоку мотивированных кадров с фронта, с ВСУ и такой отток идет постоянно, и это большая проблема», — сказал Дмитрий Ярош, добавив, что сказанное им касается СБУ и Национальной гвардии.

По его словам, в этих структурах также происходят «деморализующие процессы». «Это нужно прекращать, иначе мы потеряем ВСУ. То, что делал Янукович топором, эти делают мягкой силой, „выдавливая“ мотивированные кадры. А потом приходит то, что приходит — внутреннее поражение», — резюмировал командующий УДА.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 6 сентября на Донбассе погиб боец ВСУ, житель Ивано-Франковской области Тарас Кубийович.

Иллюстративное фото со странички Генштаба ВСУ в соцсетях.

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