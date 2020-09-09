Алексей Резников: «Победа в войне и полноценная реинтеграция — это не одномоментные вещи»

«Время платить по счетам наступит — Россия никуда не денется»

— Алексей, Путин играет вдолгую. Мечта Кремля — доказать, что у нас гражданская война и снять с себя всю вину за содеянное. Такой сценарий возможен?

— Россияне очень прагматичные люди. Если бы это было доказуемо, они давно это сделали бы. Но не получается, потому что они прекрасно знают истинную причину всех событий. Они финансируют из госбюджета оккупированные территории, полностью управляют так называемыми 1-м и 2-м армейскими корпусами РФ на территории Донецка и Луганска. Они в курсе, что сегодня любой приказ, который исходит от командования Южного российского округа в Ростове по самым засекреченным средствам связи, является достоянием разведывательного сообщества цивилизованных стран. Ничего спрятать нельзя, все фиксируется и складывается в архивы.

Почему они рассказывают про гражданский конфликт и пытаются убедить политическое руководство европейских стран, что это не агрессия с их стороны? Только чтобы снять санкции. Поверят ли в это европейцы? Нет, конечно. Они не верят в это шесть лет, и дальше будет так же.

Трагедия МН17 стала сумасшедшим проколом россиян. Если бы они сбили украинский военный или даже гражданский самолет, никто, к сожалению, на это не обратил бы такого внимания. Но погибли граждане многих государств. Боевики доигрались. Откуда в «гражданской», по их словам, войне «Бук»? Точно не у шахтеров во дворе стоял и ждал своего времени. Все это прекрасно понимают.

Я ведь в Трехсторонней контактной группе уже год. Наблюдаю, как четко и как срежиссированно действуют так называемые приглашенные российской стороной из Донецка и Луганска, в унисон выполняя соответствующие команды и инструкции Кремля. Это же очевидно. Так что вопрос признания «гражданской войны» меня не беспокоит. То, что это не гражданская война, не нужно доказывать.

— А как вообще ведут себя эти персонажи в Минске?

— Надо отдать должное, на минской площадке практически нет агрессии. Это было бы неразумно. Если ты хочешь быть переговорщиком (у тебя есть техническое задание, которое наш МИД описывает каждый раз в рамках поручений президента), ты не можешь позволять себе эмоции. Если станешь демонстрировать злость, агрессию к оппонентам, ты не профессионален и с тобой надо прощаться. Я об этом каждый раз очень деликатно напоминаю коллегам — участникам переговоров. Хотя у самого иногда бывает желание эмоционально отреагировать, но я себе это запрещаю делать, иначе следует признаться, что я как переговорщик дисквалифицирован.

Есть еще и эффект выгорания. Украина недавно дала пас по перезагрузке делегации и ротации. Это нормально. Патриарх процесса Леонид Данилович, к сожалению, решил сделать паузу. Это ответственное решение. Россияне пока на такое не идут. Может, у них нет замены. Уверен, как только у них чуть изменится ситуация внутри страны, они тоже придут к идее ротации.

— Агрессия нанесла колоссальный экономический ущерб нашей стране. В какой временной перспективе мы сможем добиться компенсации?

— Я глубоко в убежден, что мы этого добьемся. Но нужно много работать. Вот мы создаем центр документирования нарушений прав человека, где будут заниматься фиксацией, сбором, аккумуляцией фактов нарушения прав людей — утраченного имущества не только муниципальных государственных органов, но и личного — частной заправки, парикмахерской, дома, банковских сбережений, жилья. Время платить по счетам наступит. Россия никуда не денется.

У нас есть и свидетели, и свидетельские показания. Мы сделаем эту базу доступной для юристов, для адвокатов, которые будут представлять интересы людей в международных судебных инстанциях.

В международном праве есть очень важная штука — наличие эффективного контроля территории. Так вот, мы в том числе занимаемся фиксацией наличия эффективного контроля России на временно оккупированных территориях Крыма и части Луганской и Донецкой областей.

«На неподконтрольных территориях поймут, кому пора паковать манатки и бежать»

— Вы поставили себе амбициозную цель — вернуть Крым и Донбасс. Ее уже седьмой год декларируют все украинские политики. Как ее достичь, если Кремль не собирается идти на уступки, а его ультиматумов становится все больше и больше? Можно по пунктам? Что мы должны делать уже сегодня, что — в 2021 году и что через пять лет?

— Задачи следующие. Разработать пакет нормативно-правовых актов, законов и подзаконов, связанных с переходным правосудием. Общество как на подконтрольной, так и на неподконтрольной части и наши европейские партнеры должно знать, что они приняты.

Этот пакет переходного правосудия должен включать вопросы о коллаборации, об ответственности, об амнистии, о функционировании и установлении судебной системы, о возмещении ущерба, о гражданстве. Ответы на них должны появиться в нашем законодательном ландшафте. Это, к слову, обеспечит комфорт людей на неподконтрольных территориях — у них будет понимание, кто должен паковать манатки и бежать, а те, кто останутся, — что им нечего бояться.

Второй момент — разработать и утвердить концепцию территории приоритетного развития на подконтрольной части Донбасса. Для этого тоже нужна законодательная база. Мы должны с участием западных инвесторов и украинских предпринимателей, особенно выходцев из тех краев, развивать там современную европейскую успешную Украину. Это даст очень серьезный стимул дончанам и луганчанам желать восстановления украинской власти. Экономический успех будет эффективнее всякой пропаганды. Думаю, в конце весны — начале лета следующего года этот режим сможет уже работать.

Третий. Нам нужно неуклонно укреплять свою обороноспособность и повышать уровень нашей армии, потому что безопасность страны важна.

Четвертый. Мы должны уже сейчас готовить подразделения Национальной полиции для работы на будущих освобожденных территориях. Я планирую поездку в Хорватию, хочу с коллегами изучить хорватский вариант совместного патрулирования. Как они это сделали, какие риски, какие позитивы.

Пятый. Следует готовить правоохранительные, судебные и другие органы для этого переходного периода, потому что он не случится в один момент. И систему коммуникации, то есть восстанавливать так называемый информационный суверенитет. После деоккупации СМИ должны там появиться первыми, чтобы доносить людям правду и объяснять ситуацию. Отсутствие коммуникации приводит к недопониманию, а недопонимание — к конфликту. Это истина.

Часто недостаток информации приводит к тому, что мы начинаем продуцировать в голове негативный сценарий. Такова природа человека. Мы поколение «осторожных скептиков». Имею в виду не украинцев, а все человечество. Скептицизм — хорошее качество, это способность ставить все под сомнение и требовать дополнительного изучения. Нужно быть скептиками, чтобы быть оптимистами. Это дает нам возможность выживать. Люди, получив правдивую информацию и полноценную картинку, скажут: «Ну, так бояться реинтеграции нечего».

А еще нам обязательно нужно уже сегодня говорить друг с другом — с жителями Крыма, Донбасса, Львовщины, Франковщины, Буковины, как мы будем жить завтра.

— И как мы будем жить?

— Счастливо. Вот я собираюсь жить долго, качественно и счастливо. На пенсию планирую выйти в сто лет. Серьезно об этом говорю. Это мой жизненный план. Потому что я уверен и в современной медицине, и в современном развитии экологии и так далее. У меня впереди еще столько дел и задач. И они, поверьте, все в Украине.

«Возвращение под контроль Украины оккупированной территории Донбасса может занять больше 25 лет»

— Что для вас означает победа в войне?

— Давайте будем честны. Победа в войне и полноценная реинтеграция — это не одномоментные вещи. Когда я говорю, что возвращение под контроль Украины оккупированной территории Донбасса может занять больше 25 лет, то это прежде всего про изменение ментальности. Вспомните, как в марте 2014 года курсанты севастопольской Академии имени Нахимова пели гимн или полковник Мамчур с украинским флагом выводил свое подразделение. Это у людей в сердцах…

Вот мы сейчас на КПВВ начнем ставить новые современные очень удобные центры, так называемые хабы. Я уже сегодня поставил задачу своим коллегам, что это будут мобильные комплексы. Фишка в том, что они не будут вмуровываться в землю и в любой момент могут быть демонтированы. Верю, что мы потом перевезем их из Станицы Луганской, Золотого, Счастья, Новотроицкого, Чонгара, Каланчака и поставим на украинско-российской границе на постоянной основе. Вот это для меня символ окончания войны. И, конечно, наличие наших флагов над всеми админзданиями, это само собой. Но это абсолютно не окончание процесса реинтеграции и восстановления Донбасса. На это уйдет много лет.

А еще — и это самое главное! — когда примут осознанное решение о ликвидации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, потому что оно будет не нужно.

Ранее известный украинский политик Роман Безсмертный в высказал мнение, что реинтеграция Донбасса невозможна, а население, лояльное к Украине, нужно переселять.

Фото glavcom.ua

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