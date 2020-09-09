"Они хотят нравиться": Зеленский отреагировал на "бунт" мэров "краснозонных" городов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные администрации, протестующие против жестких карантинных мер, хотят завоевать симпатии жителей перед выборами.
Об этом Зеленский заявил во время рабочей поездки в Хмельницкий. «Я не понимаю, кто с кем воюет. Я ни с кем не воюю. Может, это для них смешно звучит, но все те бунтари, как я понимаю, перед местными выборами хотят нравиться людям. Все открывать, дать возможность ходить без масок…», — сказал он.
Отметив, что в стране может не хватить мест в больнице для пациентов с коронавирусом, он добавил: «Например, Ивано-Франковская область. Если там такое количетство заболевших, почему область должна быть похожа на Италию, где не хватает больничных кроватей… И я хочу ходить без масок в магазин и в школу, каждый человек хочет. Но мы государство и должны защищать людей несмотря на то, что что-то может не нравится».
На видео — с 10:00.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», городские власти Ивано-Франковска подали в Окружной административный суд Киева иск к Кабинету министров Украины из-за внесения города в «красную» карантинную зону.
Фото со странички Офиса президента в соцсетях.66
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter