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Украина

"Они хотят нравиться": Зеленский отреагировал на "бунт" мэров "краснозонных" городов

16:59 9 сентября 2020
Зеленский в Хмельницком

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные администрации, протестующие против жестких карантинных мер, хотят завоевать симпатии жителей перед выборами.

Об этом Зеленский заявил во время рабочей поездки в Хмельницкий. «Я не понимаю, кто с кем воюет. Я ни с кем не воюю. Может, это для них смешно звучит, но все те бунтари, как я понимаю, перед местными выборами хотят нравиться людям. Все открывать, дать возможность ходить без масок…», — сказал он.

Отметив, что в стране может не хватить мест в больнице для пациентов с коронавирусом, он добавил: «Например, Ивано-Франковская область. Если там такое количетство заболевших, почему область должна быть похожа на Италию, где не хватает больничных кроватей… И я хочу ходить без масок в магазин и в школу, каждый человек хочет. Но мы государство и должны защищать людей несмотря на то, что что-то может не нравится».

На видео — с 10:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», городские власти Ивано-Франковска подали в Окружной административный суд Киева иск к Кабинету министров Украины из-за внесения города в «красную» карантинную зону.

Фото со странички Офиса президента в соцсетях.

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