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"Для хайпа или для чего? ": Зеленский опроверг слухи о грядущих перестановках среди топ-чиновников

17:11 9 сентября 2020
Зеленский

Президент Владимир Зеленский не видит необходимости кадровых изменений во власти в ближайшее время. Напомним, недавно президент сменил руководство Главного управления разведки и отправил в отставку главу Нацбанка.

Президент уточнил, что кадровые перестановки необходимы, если в критической ситуации люди не выполняют свою работу. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

«Кадровые изменения… ну я не знаю… сейчас? Для хайпа или для чего? Кадровые изменения всегда должны делать президент и премьер, когда в критической ситуации человек не выполняет свою работу. Если мы видим, что человек не выполняет свои обязанности, нужно человека менять, несмотря на то, сколько он на этой должности работает», — заявил Зеленский.

Так Зеленский ответил на вопрос о возможном назначении Ивана Баканова генпрокурором и перевод нынешнего руководителя Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой на должность министра юстиции.

Как сообщали «ФАКТЫ», Зеленский, комментируя протесты некоторых мэров против жесткого карантина, заявил, что местные администрации, хотят завоевать симпатии жителей перед выборами.

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