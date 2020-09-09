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Украина

На Львовщине школы активно возвращаются на "дистанционку"

17:35 9 сентября 2020
школьница

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, во Львовской области 5 школ перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Львовской облгосадминистрации Олег Паска.

По его информации, это учебные заведения, находящиеся в области. В то же время, во Львове по одному классу в трех школах перевели на дистанционное обучение в связи с больными коронавирусом. Также временно приостановлена работа одного из детских садов в городе.

Три школы области закрыли из-за коронавируса, обнаруженного у учеников и сотрудников. Это средние школы в городе Ходорив Жидачевского района, лицей в селе Козева Сколевского района и школа в селе Великосилка Каменка-Бугского района.

Две школы перешли на дистанционное обучение из-за технических проблем и ремонтов.

Школа в селе Солонка Пустомытовского района переведена на удаленное обучение до 15 сентября в связи с капитальным ремонтом здания.

В селе Пристань Сокальского района согласно постановлению Львовского окружного административного суда запретили использование здания школы из-за отсутствия пожарной сигнализации.

Остальные 1 188 школ Львовской области начали учебный год в штатном режиме, передает «Интерфакс-Украина».

Напомним, медики прогнозировали очередную вспышку коронавируса в начале нового учебного года. По мнению инфекционистов, школы могут закрыть уже в конце сентября

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