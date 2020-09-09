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Украина

Суд определился с присяжными в деле об убийстве Шеремета: кто эти люди

17:54 9 сентября 2020
Шеремет

В среду, 9 сентября, из числа пяти кандидатов в присяжные по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, в результате жеребьевки было отобрано 3 основных кандидатуры и 2 запасных.

Основными присяжными определены Григорий Валерьевич Фирсов, Наталья Александровна Глоба и Юрий Иванович Михайленко.

Роли запасных присяжных достались Юрию Александровичу Федоренко и Людмиле Михайловне Яковенко, передает «СЕНС Україна».

Напомним, что дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь, Юлии Кузьменко, обвиняемых в убийстве Павла Шеремета, будет рассматривать суд присяжных в составе 2 профессиональных судей и трех присяжных. Приговор выносится простым большинством. Двое запасных присяжных должны присутствовать во время всех заседаний, но участие в голосовании не принимают.

Следующее заседание Шевченковского районного суда Киева назначено на 28 сентября.

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