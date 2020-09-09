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Украина

"Это возмутительно, унизительно и недопустимо": сеть в гневе из-за договоренности об инспектировании боевиками позиций ВСУ

19:05 9 сентября 2020
Шумы

Решение о совместном инспектировании в районе Шумов на Донбассе при участии представителя координатора от ОБСЕ, принятое на сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы, вызвало волну негодования в сети.

Под новостью на странице Офиса президента в Facebook комментаторы пишут, что такими решениями боевиков ОРДЛО сделали субъектами переговоров, а Россия продолжает навязывать свою игру Украине, где никто не сопротивляется.

Напомним, внеочередное заседание ТКГ по Донбассу прошло по инициативе украинской стороны после скандального заявления главаря так называемой «ДНР» Пушилина об уничтожении украинских инженерных позиций в районе Горловки в поселке Шумы. Тогда командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что в случае применения оккупантами огня, ВСУ ответят «всеми имеющимися силами и средствами».

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