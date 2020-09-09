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Украина

Украина запретила въезд в страну "транзитных" иностранцев

20:10 9 сентября 2020
пункт пропуска

В Украине вступили в силу изменения въезда в страну иностранцев. Новые нормы прописаны в постановлении правительства от 2 сентября 2020 года, сообщили в Госпогранслужбе.

Согласно изменениям, отменяется норма, предусматривающая возможность въезда в Украину иностранцев, которые перемещались на территории нашего государства транзитом.

В документе также уточняется, что лицам, имеющим родственные связи с гражданами Украины, разрешен въезд в страну. Речь идет об одном из супругов, родителях, детях, бабушках и дедушках гражданина Украины. Согласно законодательству, ребенком считается лицо, которое не достигло совершеннолетия.

Кроме того, детализирован вопрос, о студентах, направляющихся в Украину на учебу — это должны быть высшие учебные заведения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об инциденте в аэропорту Львова, где застряли иностранцы, приехавшие навестить родителей в Украине.

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