У Зеленского объяснили, почему Украина согласилась на инспектирование позиций ВСУ на Донбассе

После шквала гневной критики в соцсетях, в Офисе президента объяснили свою позицию по поводу совместного инспектирования в зоне ООС на Донбассе.

В Офисе отметили, что юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник — ОБСЕ в сопровождении представителей сторон. Подобный механизм инспектирования уже применялся, когда работал СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон). Это был двусторонний российско-украинский механизм, созданный во исполнение Минского протокола сентября 2014 года.

«Люди, стоящие с оружием напротив украинских войск на Донбассе, являются объективным фактом. Но каждая политическая сила в Украине и общество в целом должны делать все для того, чтобы эти люди никогда не стали политическим фактом. Они используют боевые действия в свою пользу. Украина же использует правду и реальное положение вещей на линии разграничения для того, чтобы лишить оккупантов любого шанса усилить давление на наше государство», — говорится в сообщении ОП.

В соцсети такие аргументы не приняли.

Напомним, на прошлой неделе главарь так называемой «ДНР» Пушилин написал в своем Telegram-канале, что дал приказ уничтожить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы. Украина якобы не выполнила обоснованные требования «ДНР» и не устранила нарушения. После этого Киев инициировал проведение внеочередного заседания ТКГ, на котором и было принято решение о совместном патрулировании.

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