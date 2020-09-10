"Так сложилось": секретарь СНБО Данилов призвал к двуязычию в Украине

Глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пояснивший ранее позицию нашей страны относительно подачи воды в оккупированный Крым, выступил за введение принципов двуязычия в Украине.

Такое заявление он сделал в эфире канала «Украина 24».

При этом чиновник пояснил, что в случае второго речь идет не о русском, а об английском языке — именно эти языки он считает необходимым сделать обязательными.

В частности, отвечая на вопрос, что из сферы нацбезопасности его беспокоит больше всего, кроме войны, он пояснил: «Я не ошибусь, если скажу, что это наше образование, образование наших граждан в широком смысле этого слова. Я сторонник, чтобы у нас было два языка в стране. Должен быть государственный язык — украинский, особенно должен быть английский язык — это язык нашего развития».

На уточняющий вопрос, должен ли английский стать вторым государственным языком, Данилов дал отрицательный ответ. Точно так же он не считает обязательным изучение русского языка.

«Нет, английский должен быть обязательно у всех преподавателей, у тех людей, которые проводят обучение. Когда нам начинают говорить о Пушкине, Лермонтове — конечно надо знать русский. Хотите — знайте, понимайте, но надо понимать, что весь мир научный, деловой — это английский язык. Так сложилось», — объяснил он.

Также во время своего выступления Алексей Данилов затронул тему освобождения Донбасса.

По его словам, перед встречей в Париже в «нормандском формате» было заседание СНБО, где было рассмотрено 5 вариантов ситуации, связанной с деоккупацией ОРДЛО.

«Сейчас в работе первый вариант — политико-дипломатический путь решения ситуации. Это когда работают дипломаты, политики. Мы предпринимаем попытку договориться с Россией, чтобы они ушли из нашего дома. Если нам это не удастся, у нас есть полное право перейти к другим вариантам», — отметил Данилов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению известного журналиста Юрия Бутусова, секретарь СНБО Алексей Данилов остается одним из немногих проукраинских политиков в окружение главы государства.

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