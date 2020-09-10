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Украина

Жарко, солнечно и без дождей: синоптики рассказали о погоде до конца недели

7:17 10 сентября 2020
погода

Украину ждет неделя солнечной, теплой погоды. Благодаря антициклону, ни в одной части страны дождей не ожидается, все области наслаждаются бабьим летом.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 10 сентября дневные температуры вырастут, станет еще теплее, до 29 градусов в южных и центральных областях.

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11 сентября по-прежнему без дождей, до 30 градусов на юге, на западе около 20°.

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12 сентября днем все еще тепло, а вот ночи станут существенно холоднее. На западе и северо-востоке до 5° в темное время суток.

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13 сентября солнечно и без осадков, до 28° днем.

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Напомним, народный синоптик Владимир Деркач прогнозировал, что нынешней осенью можно будет наблюдать два бабьих лета. Также ожидается, что вторая декада сентября будет теплой, и лишь в 20-х числах температура снизится.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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