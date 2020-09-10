Эпопея с уборкой затонувшего танкера Delfi завершилась (фото, видео)

Под Одессой наконец удалось убрать от пляжа аварийный танкер Delfi. Судно попало в шторм в ноябре 2019 года. Танкер вынесло на мель в районе городского пляжа «Дельфин» и опрокинуло на бок. В августе-сентябре было несколько попыток поднять Delfi, но все оказались безуспешными.

10 сентября министр инфраструктуры Владислав Криклий отчитался, что аварийный танкер все-таки удалось поставить в правильное положение и убрать с мели.

Напомним, танкер ходил под флагом Молдовы. В ноябре 2019 года из-за шторма танкер сорвался с якоря, был вынесен на мель и частично затонул. Корпус Delfi был поврежден при столкновении с волноломом, а потому из танкера вытекали нефтепродукты. Также судно стало навигационной проблемой: аварийный танкер мешал нормальному судоходству возле крупнейшего украинского порта.

Фото Vladyslav Kryklii/Facebook

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