Главарь "ДНР" отменил приказ об уничтожении инженерных сооружений ВСУ под Горловкой

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин отменил свой «приказ» об уничтожении инженерных сооружений ВСУ под Горловкой после договоренностей о проведении совместной с Украиной инспекции в районе поселка Шумы, назначенной на 14:00 10 сентября. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на его сайте 9 сентября вечером.

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Однако, по словам Пушилина, если «в процессе инспекции выяснится нарушение Киевом дополнительных мер контроля перемирия и украинская сторона не будет их устранять, „народная милиция“ уничтожит эти позиции самостоятельно». То есть боевики во главе с кремлевской марионеткой продолжают ставить ультиматумы Киеву.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после шквала гневной критики в соцсетях, в Офисе президента объяснили свою позицию по поводу совместного инспектирования в зоне ООС на Донбассе.

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