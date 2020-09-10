27.72 / 27.84 32.62 / 32.75
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Главарь "ДНР" отменил приказ об уничтожении инженерных сооружений ВСУ под Горловкой

7:49 10 сентября 2020
Пушилин

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин отменил свой «приказ» об уничтожении инженерных сооружений ВСУ под Горловкой после договоренностей о проведении совместной с Украиной инспекции в районе поселка Шумы, назначенной на 14:00 10 сентября. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на его сайте 9 сентября вечером.

Читайте также: «Это возмутительно, унизительно и недопустимо»: сеть в гневе из-за договоренности об инспектировании боевиками позиций ВСУ

Однако, по словам Пушилина, если «в процессе инспекции выяснится нарушение Киевом дополнительных мер контроля перемирия и украинская сторона не будет их устранять, „народная милиция“ уничтожит эти позиции самостоятельно». То есть боевики во главе с кремлевской марионеткой продолжают ставить ультиматумы Киеву.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после шквала гневной критики в соцсетях, в Офисе президента объяснили свою позицию по поводу совместного инспектирования в зоне ООС на Донбассе.

90

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

танкер

Эпопея с уборкой затонувшего танкера Delfi завершилась (фото, видео)

Динамо&nbsp;— Десна

Где смотреть онлайн «Динамо» — «Десна»: расписание трансляций матчей 2-го тура УПЛ

Санкции ЕС

Кипр заблокировал санкции ЕС против Беларуси: названа причина

Тодоренко Регина

Регина Тодоренко показала подросшего сына

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер