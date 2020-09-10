27.68 / 27.91 32.44 / 32.91
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Количество умерших украинцев с COVID-19 "перевалило" за три тысячи

9:12 10 сентября 2020
Коронавирус

Осложнения, вызванные COVID-19, продолжают уносить жизни украинцев — по состоянию на утро четверга, 10 сентября, умерли 44 человека — общее количество летальных случаев с начала пандемии превысило три тысячи.

Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, количество новых подтвержденных случаев за сутки составило 2,582 тысячи.

Больше всего заболевших на Харьковщине (339), в Киеве (298) и на Тернопольщине (251). Больше всего умерших за минувшие сутки также зафиксировано в Харьковской области — скончались шесть «коронавирусных» пациентов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на утро 10 сентября общее количество украинцев, подхвативших вирус, возросло до 145,612 тысяч. Болеют около 77 тысяч человек, выздоровели немногим менее 66 тысяч пациентов.

Фото fernando zhiminaicela с сайта Pixabay.

183

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

колледж Святого Луки

Выпускники «несуществующего» колледжа остались без дипломов: подробности громкого скандала в Киеве

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

шоу бизнес

Актер из «Слуги народа» попал в секс-скандал

зеленский

Зеленский: украинцам безразлично, еврей ли их президент, христианин или мусульманин

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер