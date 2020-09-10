Количество умерших украинцев с COVID-19 "перевалило" за три тысячи

Осложнения, вызванные COVID-19, продолжают уносить жизни украинцев — по состоянию на утро четверга, 10 сентября, умерли 44 человека — общее количество летальных случаев с начала пандемии превысило три тысячи.

Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, количество новых подтвержденных случаев за сутки составило 2,582 тысячи.

Больше всего заболевших на Харьковщине (339), в Киеве (298) и на Тернопольщине (251). Больше всего умерших за минувшие сутки также зафиксировано в Харьковской области — скончались шесть «коронавирусных» пациентов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на утро 10 сентября общее количество украинцев, подхвативших вирус, возросло до 145,612 тысяч. Болеют около 77 тысяч человек, выздоровели немногим менее 66 тысяч пациентов.

Фото fernando zhiminaicela с сайта Pixabay.



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