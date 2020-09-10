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Украина

Бутусов порассуждал об убийстве генерала Якубова-Вахитова и срыве приказа Зеленского

9:41 10 сентября 2020
Зеленский в маске

Журналист Юрий Бутусов, комментируя решения допустить представителей российско-оккупационных войск для «инспектирования» позиций ВСУ в районе населенного пункта Шумы на Донбассе, вызвавшее шквал критики, заявил, что срыв «визита» — важная задача для сохранения независимости Украины.

«Преступные приказы выполнять нельзя. Поэтому человек, который завтра ликвидирует генерал-майора ВС РФ Руслана Вахитова, а также других российских офицеров — участников «инспектирования» позиций ВСУ, организованного по приказу президента, заслужит почет и уважение в истории Украины. Такой поступок надежно сорвет вообще все эти опереточные попытки «заглянуть в глаза», — пишет Бутусов на своей страничке в социальных сетях.

По его словам, на данный момент в штабе операции Объединенных сил пока что нет письменного приказа о проведении «инспекции». А такой документ, утверждает журналист, важен «и для истории, и для уголовного дела».

Кстати, несколько лет назад в Центре «Миротворец» рассказали, как Вахитова поймали на шпионаже. Отмечалось, что Руслан Вахитов был отправлен на Донбасс с документами на имя Руслана Халиловича Якубова — гражданина Украины и представителя ОРДЛО в СЦКК.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Офисе президента, объясняя принятое решение, заявляли, что юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник — ОБСЕ в сопровождении представителей сторон. Также отмечалось, что подобный механизм инспектирования уже применялся, когда работал СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон). Однако россияне прекратили работу в этом формате в 2017 году.

Фото с сайта президента Украины.

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Бутусов порассуждал об убийстве генерала Якубова-Вахитова и срыве приказа Зеленского

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