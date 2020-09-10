Зеленский: украинцам безразлично, еврей ли их президент, христианин или мусульманин

Украина не относится к странам, где остро стоит проблема антисемитизма. Более того, из всех государств Восточной Европы в Украине меньше всего проявлений антисемитизма, что подтвердил опрос исследовательского центра Pew в 2018 году. Об этом заявил президент Владимир Зеленский комментируя предстоящее паломничество хасидов в Украину.

По словам Зеленского, он, имея еврейские корни, никогда не был мишенью антисемитских высказываний в Украине. «Украинцам безразлично, является их президент евреем, христианином или мусульманином, пока он защищает интересы украинского народа», заявил президент в интервью израильской The Jerusalem Post.

Комментируя конфликты хасидов-паломников с жителями Умани, Зеленский заверил, что ни один случай не остается без реакции. «Мы решительно осуждаем любые антисемитские атаки. Антисемитизм — это яд, которому нет места в Украине. Мы очень тесно работаем с местными властями и представителями еврейской общины Украины и Умани, чтобы защитить паломников. Мы реагируем на любые случаи проявления антисемитской агрессии», — объяснил он.

Напомним, ранее Зеленский предложил расширить список государственных праздников в Украине, включив туда Песах, Рош-ха-Шана и Хануку. Решение должна принять Верховная Рада.

Фото president.gov.ua

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