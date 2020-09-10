«Следствие.инфо» выяснило скандальную подробность о поездке Медведчука в Крым

Украинского политика Виктора Медведчука, который в августе этого года ездил в отпуск в аннексированный Россией Крым, сопровождали двое сотрудников Нацполиции, работающих у него помощниками на общественных началах.

Об этом узнали журналисты «Следствие.Инфо». «Украинские полицейские получают зарплату из наших с вами налогов, а на досуге «подрабатывают» на кума Путина Виктора Медведчука… Рассказываем, что делали полицейские вместе с пророссийским политиком в оккупированном Крыму и почему вдруг их крымский вояж стал «отпуском», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время пребывания Виктора Медведчука на аннексированном полуострове Крым посещал и российский президент Владимир Путин.

Журналист Павел Казани, комментировавший такое «совпадение», заявлял, что одновременные приезд Медведчука и Путина в Крым является «сигналом» для пророссийски настроенных украинцев, разочаровавшихся в президенте Владимире Зеленском.

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