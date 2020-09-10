Ввоз электрокаров освободят от налогов: что важно об этом знать

Украинский парламент одобрил в первом чтении два законопроекта, направленные на стимулирование приобретения и производства электромобилей и связанных с ними товаров: батарей, зарядных станций и комплектующих к ним. Эти документы народные избранники поддержали подавляющим большинством голосов. Есть надежда, что в итоге законы будут успешно приняты и в окончательном, втором, чтении. Что же конкретно предлагается сделать, чтобы электрокары стали обычным явлением на украинских дорогах?

Главная задача законопроектов — стимулировать развитие производства в Украине электромобилей, зарядных устройств и комплектующих изделий к ним

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты № 3476 и № 3477, которые предусматривают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы для стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине. Первый документ поддержали 316 народных депутатов, второй — 308 парламентариев (при минимально необходимых для принятия 226 голосах). Таким образом, был сделан очень важный шаг для дальнейшей популяризации экологически чистого автотранспорта в нашей стране, заявил министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий: «Принятие парламентом в первом чтении законопроектов, направленных на стимулирование развития электрического транспорта в Украине, является важным шагом для отрасли. Министерство инфраструктуры поддерживает эти предложения и активно работает вместе с участниками рынка и народными депутатами, чтобы они побыстрее были приняты в целом».

По словам Владислава Криклия, освобождение от налогообложения прибыли предприятий, полученной от реализации электродвигателей, литий-ионных аккумуляторов, зарядных устройств, электромобилей собственного производства, и другие новации наверняка простимулируют бизнес инвестировать в перспективное производство, создавать дополнительные рабочие места.

Ключевой задачей этих законопроектов является стимулирование развития производства в Украине электромобилей, зарядных устройств, комплектующих изделий к ним. Это даст возможность через включение в цепи добавленной стоимости мировых автопроизводителей создать новые рабочие места и увеличить долю автопроизводства и смежных отраслей в ВВП страны. Также это позволит создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в производство электромобилей, повысит спрос на автобусы, легковые и грузовые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями.

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Любопытно, какими же методами предлагают достигать заявленные цели?

По сути, эти два проекта системно связаны между собой, но при этом подразумевают внесение изменений в разные документы — Налоговый и Таможенный кодексы Украины. В частности, законопроектом № 3476 предлагается на определенный срок отменить ряд действующих налогов:

— временно, до 31 декабря 2025 года, освободить от налогообложения НДС операции по ввозу и/или поставке на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электродвигателями;

— временно, до 31 декабря 2028 года, освободить от налогообложения НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров, предназначенных для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями;

— временно, до 31 декабря 2030 года, предусмотреть право налогоплательщика включать в налоговую скидку (в уменьшение налогооблагаемого дохода налогоплательщика по результатам отчетного года) затраты на приобретение легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими);

— временно, до 31 декабря 2030 года, предусмотреть освобождение от сбора на обязательное государственное пенсионное страхование физических лиц, приобретающих право собственности на легковые автомобили, оснащенные исключительно электродвигателями;

— временно, до 31 декабря 2033 года, освободить от налогообложения прибыль предприятий электротехнической промышленности, полученную от реализации электродвигателей, литий-ионных (литий-полимерных) батарей, зарядных устройств собственного производства, предназначенных для транспортных средств, оснащенных исключительно электродвигателями; а также прибыль предприятий автомобильной промышленности, полученную от реализации транспортных средств собственного производства, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

В частности, право на получение налоговой скидки будет стимулировать покупателей электромобилей не пользоваться нелегальными схемами. Так считает глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко: «Это стимулирует всех налогоплательщиков не пользоваться схемами „обнала“ и показывать ее честно, но покупать электрокар! Человек платит в год достаточно много налогов с заработанных, например, за год 900 тысяч гривен. Теперь же плательщик сможет просто купить за 880 тысяч электрокар, дать справку о покупке и уплатить налоги только с 20 тысяч, а не с 900 тысяч, то есть получить ощутимую скидку при уплате налогов!»

Украина — мировой лидер по показателям смертности от загрязнения воздуха

Другим законопроектом, № 3477, предлагается внести изменение в Таможенный кодекс Украины. В частности, временно, до 1 января 2029 года, освободить от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия и оборудование, которые ввозятся в Украину исключительно для производства транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими).

По мнению авторов документа, его принятие будет способствовать активизации инвестиционной деятельности, росту объемов прямых инвестиций в автомобилестроительную и электротехническую отрасли экономики Украины, а также стимулированию промышленного производства и созданию новых рабочих мест.

Самым популярным электромобилем среди отечественных автомобилистов является Nissan Leaf — в прошлом году 3 тысячи 217 экземпляров этой модели пополнили автопарк страны

Популяризация активного развития экологически чистого автотранспорта — важная стратегическая цель для Украины. Прежде всего потому, что ее реализация будет способствовать усилению энергетической безопасности нашей страны за счет снижения импорта нефтепродуктов, необходимых для производства автомобильного топлива.

Не менее важно и то, что это позволит улучшить показатели уровня экологической загрязненности воздуха. Ведь, по данным Всемирной организации здравоохранения, в последние годы Украина занимает первое место в мире по показателю смертности от загрязнения воздуха на 100 тысяч человек. Как говорится в пояснительной записке к одному из упомянутых законопроектов, макроэкономические потери от загрязнения окружающей среды автотранспортом в Украине оценивают в эквиваленте 2,5 миллиарда евро ежегодно. Ситуация вызвана, в частности, большим количеством выбросов от транспортных средств, поскольку средний возраст парка легковых автомобилей в Украине составляет около 22 лет, что вдвое больше, чем в странах ЕС (порядка 11 лет).

Как утверждают авторы законопроектов, их реализация также позволит обеспечить внедрение современных безопасных и эффективных технологий в системе автомобильного транспорта. На сегодня почти все мировые производители автотранспортных средств или начинают, или уже начали производство электромобилей, а потому у нашей страны есть возможность занять свое место на интенсивно развивающемся рынке. Принимая во внимание преимущества, полученные в рамках зоны свободной торговли с ЕС, Украина может стать ведущей площадкой для производства электротранспорта и комплектующих к нему для европейского автомобильного рынка.

Наряду со стратегическими планами наша страна уже имеет достижения в популяризации и развитии рынка электротранспорта. Так, на сегодня Украина вполне объективно является одним из мировых лидеров по темпам роста продаж экологически чистых автомобилей. По данным ассоциации «Укравтопром», в 2019 году украинцы приобрели 7 тысяч 542 электромобиля, из которых 7 тысяч 12 легковых и 530 коммерческих. Таким образом, в прошлом году рынок легковых электромобилей в нашей стране вырос почти на треть, а коммерческих — в полтора раза.

В основном таких показателей удалось достичь за счет введения льготного законодательства (отмены ввозной пошлины и НДС), благодаря чему в нашу страну стали активно импортировать электрокары. Так, в частности, это увеличило количество ввозимых автомобилей на электротяге с 1 тысячи 706 в 2016 году до 3 тысяч 210 единиц в 2017 году, а также до 5 тысяч 557 единиц в 2018 году. А в 2019 году было зарегистрировано уже 7 тысяч 542 электромобиля. В общем количестве таких транспортных средств львиную долю занимают подержанные электрокары, доля которых в 2019 году составила более 93 процентов.

Самым популярным «зеленым» автомобилем среди отечественных автомобилистов является Nissan Leaf — в прошлом году 3 тысячи 217 экземпляров этой модели пополнили автопарк страны. На втором месте условного рейтинга самых популярных электромобилей в Украине находится Tesla Model S (623 авто), на третьем месте — BMW i3 (338), на четвертом — Fiat 500е (312), и замыкает пятерку Volkswagen е-Golf, которых было ввезено 360 единиц.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что еще в 2019 году Верховная Рада приняла закон, вводящий специальные зеленые номера для электрокаров, а также дорожные знаки для зарядки электромобилей и мест парковки.

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