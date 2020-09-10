Вадим Сухаревский после нашумевшего приказа Зеленского сделал заявление

На решение о проведении «инспекции» с представителями противника на позициях ВСУ в районе населенного пункта Шумы и информации о российском офицере, который может прибыть на подконтрольную территорию, отреагировал командир 503-го отдельного батальона морской пехоты Вадим Сухаревский, чье подразделение находится на передовой в районе Горловки.

Именно их позиции угрожал уничтожить главарь боевиков «ДНР» Пушилин.

«Мы, „Барсуки“, неоднократно на деле демонстрировали силу и холодный ум, и в нынешней ситуации не нарушаем эти традиции. По состоянию на сейчас, понимая оперативную ситуацию, мы полностью готовы к любым действиям со стороны агрессора, что и требуется от армейского подразделения», — говорится в заявлении офицера, опубликованном на страничке батальона в соцсетях. Комбат отмечает, что бойцы готовы по первому приказу командования вступить в бой с противником и уничтожить его.

«В то же время, анализируя информационную кампанию, развернутую для дискредитации бригады, в частности, и украинской армии в целом, настаиваем на том, чтобы диванные теоретики и самопровозглашенные „светила пера“ не мешали наше имя с политическими инсинуациями для создания хайпа и получения виртуального признания», — добавил Сухаревский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Вадим Сухаревский, отмеченный госнаградами, а также ставший «Народным героем», воюет на Донбассе с 2014 года. Именно этот офицер 13 апреля 2014 года, спасая жизнь сотрудникам «Альфы», первым открыл огонь под Славянском.

Фото со странички 503-го ОБМП в соцсетях.



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