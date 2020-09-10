27.71 / 27.91 32.50 / 32.94
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Вадим Сухаревский после нашумевшего приказа Зеленского сделал заявление

12:45 10 сентября 2020
Вадим Сухаревский

На решение о проведении «инспекции» с представителями противника на позициях ВСУ в районе населенного пункта Шумы и информации о российском офицере, который может прибыть на подконтрольную территорию, отреагировал командир 503-го отдельного батальона морской пехоты Вадим Сухаревский, чье подразделение находится на передовой в районе Горловки.

Именно их позиции угрожал уничтожить главарь боевиков «ДНР» Пушилин.

«Мы, „Барсуки“, неоднократно на деле демонстрировали силу и холодный ум, и в нынешней ситуации не нарушаем эти традиции. По состоянию на сейчас, понимая оперативную ситуацию, мы полностью готовы к любым действиям со стороны агрессора, что и требуется от армейского подразделения», — говорится в заявлении офицера, опубликованном на страничке батальона в соцсетях. Комбат отмечает, что бойцы готовы по первому приказу командования вступить в бой с противником и уничтожить его.

«В то же время, анализируя информационную кампанию, развернутую для дискредитации бригады, в частности, и украинской армии в целом, настаиваем на том, чтобы диванные теоретики и самопровозглашенные „светила пера“ не мешали наше имя с политическими инсинуациями для создания хайпа и получения виртуального признания», — добавил Сухаревский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Вадим Сухаревский, отмеченный госнаградами, а также ставший «Народным героем», воюет на Донбассе с 2014 года. Именно этот офицер 13 апреля 2014 года, спасая жизнь сотрудникам «Альфы», первым открыл огонь под Славянском.

Фото со странички 503-го ОБМП в соцсетях.

204

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ле-Ле с младшим братом

Родители подали в суд на 22-летнюю дочь, требуя, чтобы она воспитывала двухлетнего брата – девушка проиграла дело

Вадим Сухаревский

Вадим Сухаревский после нашумевшего приказа Зеленского сделал заявление

погода

Жарко, солнечно и без дождей: синоптики рассказали о погоде до конца недели

хасиды

В Умани хасиды снесли карантинные заграждения: видео погрома

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер