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Украина

Главнокомандующий ВСУ Хомчак заразился коронавирусом

13:52 10 сентября 2020
хомчак

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак заразился коронавирусом и уже две недели находится на самоизоляции. Кто мог быть источником заражения, пока не выяснилось.

О болезни Хомчака рассказал в комментарии 24 каналу начальник управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник. Диагноз был подтвержден ПЦР-тестом. Состояние Хомчака в Генштабе называют удовлетворительным.

Напомним, Руслан Хомчак уже длительное время не появлялся на публике. 17 августа главнокомандующий ВСУ был на совещании у президента, а 19 августа встречался с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее COVID-19 подтвердили у командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы. Есть достаточно много случаев заболевания и подозрения на коронавирус среди военных и работников Вооруженных Сил.

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