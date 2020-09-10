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Украина

Резонансную инспекцию в районе Шумов отменили

14:20 10 сентября 2020
армия

Скандальное инспектирование позиций украинской армии в районе поселка Шумы на Донбассе 10 сентября не состоится. Об прибытии инспекции было заявлено по итогам последнего заседания «минской» переговорной группы. Скандал разгорелся после того, как было проанонсировано, что вместе с представителями ОБСЕ инспектировать позиции ВСУ приедут еще и некие «представители противника», в том числе генерал-майор российской армии Руслан Вахитов (Якубов).

Как сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источники в Офисе президента, инспекцию было решено «временно отменить». Украинская сторона сослалась, что Россия и группировка из ОРДО выдвинули новые требования по поводу процедуры инспекции. Было высказано желание расширить район инспекции, провести там фото- и видеофиксацию и подписать совместный протокол.

Напомним, после новостей о предстоящем инспектировании находящийся на передовой 503-й отдельный батальон морской пехоты объявил, что бойцы готовы дать отпор врагу — по первому приказу командования вступить в бой с противником и уничтожить его.

Фото mil.gov.ua

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