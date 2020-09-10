Осень будет ощущаться только по ночам: синоптики рассказали о погоде в Украине 11–14 сентября

В начале этой недели над Украиной в бой вступили атмосферный фронт и антициклон, из-за чего во многих регионах прошли дожди. А до конца недели, по прогнозам, будет жарко, солнечно и без осадков. Кроме того, синоптики обещали, что с очередным антициклоном в Украину придет бабье лето.

Действительно, ли в Украине установится сухая и теплая погода? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, в ближайшие десять дней Украина будет находиться в поле высокого давления, из-за чего дожди не ожидаются.

— Температура в этот период будет колебаться. Так, в большинстве областей днем термометры будут показывать 19−26 градусов, на юге воздух может прогреваться до 28−30, — говорит Наталья Голеня. — Но по ночам уже будет холодно, то есть осень будет ощущаться в ночное время, когда ожидается от 5 до 13 градусов тепла. Только в южных регионах столбики термометров могут подниматься до 19 градусов.

В пятницу, 11 сентября, ожидается сухая погода, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в Волынской и Сумской областях плюс 19, а на юге воздух прогреется до 29 градусов тепла.

В субботу, 12 сентября, ожидается сухая и солнечная погода, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в северных областях будет плюс 20 — 21, а в южных — до 29 градусов тепла.

В воскресенье, 13 сентября, будет сухая и солнечная погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в северных областях 22—24, на юге воздух прогреется до 28 градусов тепла.

В понедельник, 14 сентября, ожидается сухая и облачная погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в западных областях 23−25 градусов, а вот на юге воздух прогреется до 29 градусов тепла.

Своим прогнозом на сентябрь с «ФАКТАМИ» поделился народный синоптик Владимир Деркач.

— Тепло будет и практически всю второю декаду месяца, и только под конец температура снизится, — говорит синоптик. - Также возможны кратковременные дожди. Последняя десятидневка сентября порадует хорошей погодой, ее можно будет считать бабьим летом. Умеренное тепло днем, прохладные ночи, но без заморозков, и отсутствие дождя — вот таким будет конец сентября.

А народный синоптик Леонид Горбань пообещал в интервью «ФАКТАМ», что в сентябре возможны небольшие дожди: 12-го, 15-го и 27-го числа. «В первой половине месяца днем будет 25−27 градусов тепла, а во второй половине похолодает до 16—24. По ночам ожидается плюс 8−17», — сказал Леонид Горбань.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Владимир Деркач сообщил, что грядущая зима, как и нынешняя осень, удивит нетипичным для этого периода теплом — зимним бабьим летом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО. «ФАКТЫ»

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