Офис Зеленского отреагировал на отмену инспекции в районе Шумов

В Офисе президента Украины подтвердили, что инспекция в районе поселка Шумы на Донбассе пока не будет проводиться. Причиной называют «постоянное изменение запросов российской стороны».

«По состоянию на утро сегодняшнего дня получили от них ряд требований, противоречащих друг другу, искажающих характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижающих ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника», — говорится в заявлении Офиса президента.

В ОП уточнили, какие именно требования были сочтены неприемлемыми. Украинской стороне не понравилось, что оппоненты «в случайном порядке выбирают новые населенные пункты для инспектирования». Предложения о зеркальной инспекции позиций боевиков ОРДЛО были оставлены без ответа.

Напомним, ранее предполагалось, что в район поселка Шумы на Донбассе прибудут с инспекцией представители ОБСЕ и некая «делегация» из ОРДЛО. Также не исключалось, что в состав инспекционной комиссии включат генерал-майора российской армии Руслана Вахитова и других российских офицеров.

Фото MinistryofDefence.UA//Facebook



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