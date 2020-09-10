Перед прибытием российского генерала на позиции ВСУ под Шумами к Горловке перебросили снайперов из РФ, — военный эксперт

В среду, 9 сентября, состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции. Инициатором выступила украинская сторона после скандального заявления главаря так называемой «ДНР» Дениса Пушилина об уничтожении украинских инженерных позиций в районе населенного пункта Шумы Донецкой области. В результате было принято решение о совместной инспекции позиций ВСУ в этом районе. Предполагалось, что в 14:00 10 сентября вместе с представителями ОБСЕ и СЦКК на позициях ВСУ лично побывает российский генерал Руслан Якубов (Вахитов). Решение о совместном инспектировании в районе Шумов при участии представителя координатора от ОБСЕ вызвало волну негодования в украинском обществе. Многие пользователи сети называют этот факт предательством национальных интересов и сдачей Украины России. Чем может обернуться подобное совместное инспектирование позиций ВСУ для Украины? Об этом «ФАКТЫ» задали вопросы военному эксперту, полковнику запаса Олегу Жданову.

«Андрей Ермак подводит Зеленского к Рубикону, когда иного решения, как принять условия России по Минским соглашениям, у нас не будет»

— Сегодня (10 сентября. — Авт.) с утра над Шумами летали российские беспилотники, хотя это запрещено. Кроме того, по данным украинской разведки на позицию прибыла группа российских снайперов, — сказал Олег Жданов в интервью «ФАКТАМ». — И хоть инспекция была отменена, во время следующей проверки это может закончиться всем, чем угодно. Россияне могут застрелить своего генерала, который будет проводить инспектирование позиций ВСУ, и, обвинив в этом Украину, сорвать перемирие. Я не говорю, что именно так случится. Но это один из вариантов развития ситуации.

Создается впечатление, что глава офиса президента Андрей Ермак подводит Зеленского к Рубикону, когда иного решения, как принять условия России по Минским соглашениям, у нас не будет.

— Для чего?

— Для того чтобы заставить Украину выполнять Минские соглашения так, как это видит Путин. Если они будут выполнены именно в путинском порядке — Украину ждет федерализация и переход, фактически, под контроль Российской Федерации. Именно поэтому Путин не идет ни на какие компромиссы по Донбассу.

Ведь именно Андрей Ермак ведет переговоры с Кремлем от имени президента. Мы видим, что он взял на себя очень многие функции главы государства. Ермак формирует международные делегации, ставит задачи министрам. При том что Офис президента — это даже не юридическое лицо., А должность самого Ермака не относится к государственной службе.

Сейчас такая ситуация сложилась, что Украина уже не может отказаться от мира. Почему в Шумах произошел инцидент? Чтобы сохранить перемирие, обещанное Зеленским украинскому народу, он теперь готов идти на любые уступки. Видите, как Россия все обставила: что это якобы главарь «ДНР» Пушилин своей жесткой позицией добился повторной инспекции. Хотя всего неделю назад ОБСЕ составила акт, что в Шумах нет изменений позиций с предыдущих лет. То, что сегодня должно было произойти — инспектирование позиций ВСУ, — это фактическая легализация вот этого образования под названием «ДНР». В назначенное время инспектирование не состоялось, поскольку боевики выдвинули новое требование и хотят осмотреть позиции украинской армии в других населенных пунктах.

«Завтра Украину заставят вести переговоры напрямую с боевиками»

— Смею предположить, что дальше Украину заставят договариваться непосредственно с боевиками, — уверен Олег Жданов. - Тут есть еще одна очень опасная деталь. Зеленский не считает Россию стороной конфликта.

Мы с вами взрослые люди и прекрасно понимаем, что Пушилин на самом деле никто — марионетка Кремля. Он даже не знает, кто и когда будет обстреливать позиции ВСУ. Пушилин говорит: «Я дам приказ открыть огонь». Парень, приказ открыть огонь отдаст министр обороны России Шойгу по распоряжению Путина!

Результатом всего этого будет то, что Путин нам скажет: вы же видите, Пушилин все решает. Он серьезный парень. Идите к нему и договаривайтесь. И поедет Витольд Фокин на переговоры в Донецк.

— А если бы Украина потребовала разрешить нам проинспектировать позиции боевиков? Ведь они же там постоянно что-то роют в нашу сторону.

— Они не просто постоянно роют. Например, там, откуда мы ушли — в Золотом и Петровском, они заняли наши позиции.

— Почему же Украина не требует, чтобы нас допустили проинспектировать их позиции?

— Мы пытались требовать, но нас просто вежливо послали и очень далеко. Говорят: это секретные объекты и туда пускать никого нельзя. Единственный раз Украине удалось проинспектировать позиции боевиков. Это было в сентябре 2014 года, когда в составе миссии СЦКК совместно с российскими офицерами проверяли отвод военной техники. Россияне тогда на время инспекции отводили свои танки, а ночью возвращали их на позиции. И так происходило несколько раз. Потом они поняли, что это дорого — каждый день гонять танки туда-сюда, и объявили свои «части» секретными, натравив ОБСЕ на позиции ВСУ. А нас тогда очень жестко проверяли.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о реакции Офиса президента на отмену инспекции позиций ВСУ под Шумами.

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