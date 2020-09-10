Боевики обстреляли позиции ВСУ под Шумами, которые должен был инспектировать российский генерал

В четверг, 10 сентября, в 14:15 российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия позиции украинских войск, расположенные возле населенного пункта Шумы в Донецкой области. Сюда должна была прибыть инспекционная комиссия, в состав которой входили генерал-майор ВС РФ Руслан Вахитов и другие российские офицеры.

Как сообщает штаб ООС на своей станице в Facebook, обстрел был прицельным — боевики вели огонь по участку, где должна были встретиться представители СЦКК и ОБСЕ.

Отмечается, что украинские разведчики смогли узнать о намерениях противника, поэтому удалось быстро обезопасить и бойцов ВСУ, и представителей СЦКК, ОБСЕ.

На своей странице в Facebook 503-й Отдельный батальон морской пехоты, занимающий оборону под Шумами, сообщает, что перед обстрелом противник направил на позиции ВСУ два беспилотных летательных аппарата.

Как сообщалось ранее, в Офисе президента подтвердили, что 10 сентября инспекции в районе поселка Шумы не будет.

Фото: Facebook / 503-й Отдельный батальон морской пехоты

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