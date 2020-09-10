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Украина

"Впервые сталкиваюсь с таким отношением": посол Украины рассказал, как его обыскали на границе с Беларусью

16:37 10 сентября 2020
Игорь Кизим

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявив, что обвинение нашей страны в «каких-то вмешательствах» не способствует укреплению доверия между странами, рассказал о досмотре на границе с РБ.

«Когда я пересекал границу, возвращаясь на собственном транспорте из Украины, меня осматривали. Смотрели мои личные вещи, что вообще не соответствует дипломатической практике. Заставили открыть автомобиль, показать, что лежит в багажнике. Я за 27 лет работы ни разу не сталкивался с таким отношением к послу Украины», — рассказал он в интервью «Громадскому».

Глава дипломатической миссии считает, что ситуация с «вагнеровцами» в Беларуси, которых планировали задержать украинские спецслужбы, «не способствовала сохранению доверия» — его он считает самым главным в отношениях между любыми странами.

«Потеря доверия — это очень плохо. Это меня больше всего беспокоит как руководителя дипломатической службы. Считаю, что понадобится много времени, чтобы восстановить это доверие», — добавил Игорь Кизим.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», белорусскому президенту Александру Лукашенко не понравилась официальная позиция Киева по протестам в Беларуси и задержанием участников митингов.

Фото со странички посольства Украины в Беларуси в соцсетях.

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