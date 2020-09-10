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Украина

Документы по «вагнеровцам» пытаются уничтожить: Турчинов и Луценко выступили с громкими заявлениями

17:22 10 сентября 2020
Александр Турчинов

В четверг, 10 сентября, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сделали заявления в адрес руководства Украины по делу о «вагнеровцах».

Как сообщает агентство «Интерфакс-Украина», Турчинов дал в Киеве пресс-конференцию, на которой поднял вопрос провала спецоперации по задержанию наемников из ЧВК Вагнера.

«Руководство государства начинает скрывать эту информацию и, более того, принуждает руководителей украинских спецслужб обманывать общество. Но вы знаете, наиболее опасным является то, что для того чтобы скрыть зло, осуществляются попытки уничтожить эту информацию, уничтожить документы, уничтожить материалы», — заявил экс-глава СНБО.

Александр Турчинов и бывший генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировали документы 2019−2020 годов, которые должны были служить основанием, чтобы 30 июля «вручить подозрения» 26 вагнеровцам.

Говоря о документах, Луценко порекомендовал «отправить их в Международный уголовный суд для заочного осуждения всех террористов, иначе вся эта история перерастет в глубокий политический кризис».

Также он считает, что президент Зеленский должен уволить участников совещания, после которого спецоперация была сорвана.

Ранее суд обязал СБУ открыть уголовное производство, касающееся провала по спецоперации по задержанию «вагнеровцев».

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