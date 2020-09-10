«Инспекция» в Шумах: требования Украины поставили оккупантов в тупик

Причиной отмены инспекции в населенном пункте Шумы, которая была намечена на Донбассе на четверг, 10 сентября, стало отсутствие паспорта одного из признанных государств у главы представительства квазиреспублики «ДНР» в СЦКК Руслана Якубова.

Об этом со ссылкой на подконтрольные боевикам СМИ сообщает «Остров».

«Украинская сторона в последний момент озвучила новые невозможные для выполнения требования для осуществления инспекции. Руководитель СЦКК Украины потребовал у «руководителя «представительства «ДНР» в СЦКК Руслана Якубова… паспорта РФ либо Украины, а также отсутствие какого-либо упоминания на шевронах и удостоверениях аббревиатуры «ДНР», — заявили в так называемом «представительстве «ДНР» в СЦКК.

Оккупационные власти утверждают, что Якубов — «гражданин «ДНР».

«По мнению украинской стороны, наличие паспорта «ДНР», удостоверение руководителя «представительства «ДНР» в СЦКК, а также шеврон с флагом «ДНР» являются факторами, препятствующими проведению инспекции», — возмущаются оккупанты.

Ранее сообщалось, что генерала-майора армии РФ Руслана Вахитова отправили на Донбасс с документами на имя Руслана Халиловича Якубова — гражданина Украины, который является представителем ОРДЛО в СЦКК.

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