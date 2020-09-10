27.72 / 27.92 32.56 / 33.00
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Инспекция» в Шумах: требования Украины поставили оккупантов в тупик

17:55 10 сентября 2020
Боевая позиция

Причиной отмены инспекции в населенном пункте Шумы, которая была намечена на Донбассе на четверг, 10 сентября, стало отсутствие паспорта одного из признанных государств у главы представительства квазиреспублики «ДНР» в СЦКК Руслана Якубова.

Об этом со ссылкой на подконтрольные боевикам СМИ сообщает «Остров».

«Украинская сторона в последний момент озвучила новые невозможные для выполнения требования для осуществления инспекции. Руководитель СЦКК Украины потребовал у «руководителя «представительства «ДНР» в СЦКК Руслана Якубова… паспорта РФ либо Украины, а также отсутствие какого-либо упоминания на шевронах и удостоверениях аббревиатуры «ДНР», — заявили в так называемом «представительстве «ДНР» в СЦКК.

Оккупационные власти утверждают, что Якубов — «гражданин «ДНР».

«По мнению украинской стороны, наличие паспорта «ДНР», удостоверение руководителя «представительства «ДНР» в СЦКК, а также шеврон с флагом «ДНР» являются факторами, препятствующими проведению инспекции», — возмущаются оккупанты.

Ранее сообщалось, что генерала-майора армии РФ Руслана Вахитова отправили на Донбасс с документами на имя Руслана Халиловича Якубова — гражданина Украины, который является представителем ОРДЛО в СЦКК.

455

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Хасиды

Хасиды таки завезли коронавирус в Умань: мэр озвучил цифры

Боевая позиция

«Инспекция» в Шумах: требования Украины поставили оккупантов в тупик

икона Усекновение главы Иоанна Предтечи

Усекновение главы Иоанна Предтечи: что можно и чего нельзя делать в этот день

Vodafone начал продавать iPhone SE 2020 со скидкой

Vodafone начал продавать iPhone SE 2020 со скидкой

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер