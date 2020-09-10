Киев перевели из «желтой» в «оранжевую» карантинную зону: что это значит
Изменение карантинного зонирования коснулось столицы Украины — Киев отнесли к «оранжевой» зоне. Новые ограничения начнут действовать с понедельника, 14 сентября.
Как сообщил министр Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пересмотрели карантинное зонирование. Ранее Киев находился в «желтой» карантинной зоне.
В «оранжевой» зоне запрещается деятельность объектов размещения (хостелов, туристических баз
Массовые мероприятия разрешаются в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и при участии не более 100 человек.
Как сообщалось ранее, полиция признала, что бойкот карантина Черкассами — законный.124
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