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Украина

«Вопрос к «Укрпочте»: Чубаров рассказал, как оккупанты «хитростью» вызвали его на суд в Крым

22:12 10 сентября 2020
Рефат Чубаров

В среду, 9 сентября, «Укрпочта» доставила письмо из оккупационного «Верховного суда Республики Крым» на домашний адрес председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, который ранее жестко высказался по поводу поставок воды на полуостров.

О получении письма Чубаров сообщил в своем Facebook. Он отметил, что почтовые отправления из оккупированного Крыма не могут пересекать государственную границу.

«Схема проста: „Верховный суд Республики Крым“ направляет свое почтовое отправление в Ставрополь, РФ (или еще куда), откуда оно попадает в город Михайловское Ставропольского края (или еще куда), откуда уже расходится в разные концы мира как „международное“ отправление», — написал Чубаров

В качестве доказательства своих слова он привел фото полученных конвертов.

«Вопрос к „Укрпочте“ — неужели так трудно при сортировке почтовых отправлений, поступающих из РФ в Украину, отделять отправления из оккупированного Крыма как незаконные и возвращать их обратно почтовым учреждениям РФ, которые пытаются таким образом размывать суверенитет Украины над Крымом?» — спрашивает Чубаров

Ранее сообщалось, что из-за визитов Путина в Крым «Меджлис» призвал ужесточить санкции.

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