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Украина

СМИ обнаружили у Медведчука десятки гектаров земли на черноморском побережье Болгарии

22:33 10 сентября 2020
Бургас

В Болгарии у семьи украинского олигарха Виктора Медведчука есть пять компаний, владеющих землей на побережье Черного моря. Ранее стали известны подробности скандальной поездки Медведчука в Крым.

Как сообщает Bihus.Info, участки, находившиеся в собственности семьи Медведчука, приобретены в 2007 году на побережье Черного моря в Бургасской области Болгарии. В то время нынешний нардеп был членом Высшего совета юстиции — органа, который влияет на карьеру судей.

Для покупки недвижимости в Болгарии были созданы пять фирм с общим капиталом 37 млн левов — по нынешнему курсу это около 19 млн евро. Конечным владельцем компаний в болгарском реестре указана жена Медведчука — телеведущая Оксана Марченко. В 2018 году политик признавал, что ему пришлось оформить бизнес на Марченко из-за введенных в отношении него в 2014 году американских санкций.

Все болгарские фирмы созданы для купли-продажи, строительства и сдачи в аренду недвижимости. О том, кто их контролирует, стало известно в 2020 году, так как Медведчук был избран народным депутатом и попал под обязанность подавать электронные имущественные декларации.

Ранее сообщалось, что завод жены Медведчука поставляет дизтопливо в Крым.

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