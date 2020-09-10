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Украина

Состояние Балуха тяжелое, но он не в коме, — Сенцов

23:55 10 сентября 2020
Балух Владимир

Подвергшийся избиению группой неизвестных бывший пленник Кремля Владимир Балух перенес операцию на голове и сейчас находится в медикаментозном сне.

Об этом рассказал другой бывший политзаключенный Олег Сенцов.

По данным Сенцова, сейчас состояние Балуха тяжелое, поэтому рядом с ним постоянно находится медсестра.

«Но Балух не в коме, он в медикаментозном сне. Его ввели в этот сон, чтобы он отошел от операции. Ему делали операцию, удаляли гематому. Это тяжелая операция», — отметил он.

Также Сенцов добавил, что другой бывший политзаключенный Евгений Панов, который последним видел Балуха перед нападением, рассказал, что в Гидропарке у Балуха был конфликт с какой-то кампанией из-за украинского языка.

При этом он добавил, что правоохранителям предстоит проверить, было нападение совершено указанной компанией или другой группой лиц.

Напомним, нападение на Владимира Балуха произошло в ночь на 8 сентября в столичном Гидропарке. Изначально было известно, что Балух получил переломы руки и ключицы, а также черепно-мозговую травму. Полиция квалифицировала нападение на Балуха как разбой и открыла уголовное производство.

В то же время в Офисе президента не исключают, что нападение на Балуха могло иметь политические мотивы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью нашему изданию народный депутат Украины Ахтем Чийгоз заявил, что Владимира Балуха избивали с целью убить — об этом говорит характер увечий. Причиной избиения, считает народный избранник, стала его активная проукраинская позиция, так как когда активиста обнаружили лежащим без сознания на земле, все его вещи — телефон, кошелек и сумка — были на месте. То есть, версия попытки ограбления полностью исключена.

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