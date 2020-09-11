Несмотря на то, что объемов воды, которые сегодня доступны в оккупированном Крыму, достаточно для граждан (но не для военных), ограничения по подаче живительной влаги сохранятся до марта 2021 года.

Такое заявление сделал в эфире телеканала «Крым 24» «председатель совета министров» захваченного Россией полуострова Юрий Гоцанюк, передает ТАСС.

По словам пособника оккупантов, причиной такого шага стало то, что запасы воды в Симферопольском, Партизанском и Аянском водохранилищах составляют 12%.

«В водохранилищах на сегодняшний день, это три основных водохранилища — Симферопольское, Партизанское и Аянское, на сегодняшний день — 12% [заполнены] от проектной мощности. Это на 60% меньше, чем по итогам предыдущего года», — сообщил Гоцанюк.

Чиновник отметил, что, по прогнозам, осадков в ближайшее время не ожидается. В случае, если достаточное количество осадков выпадет в декабре, возможно, что графики ограничений будут отменены.

«Но, мы не будем строить иллюзий, учитывая, что прогнозы такие, что осадков ожидать не приходится. Поэтому придется нам в таком режиме жить до марта», — отметил «премьер-министр» «республики».

Как известно, с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Питьевая вода сейчас подается по часам утром и вечером. На третьем этапе введения ограничений потребление воды снизилось до 100 тыс. кубометров в сутки. До начала экономии оно составляло 160 тыс. кубометров в сутки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным Крымского управления гидрометеорологии, во временно оккупированном Крыму пересохли пять рек, обеспечивающих пресной водой водохранилища питьевого стока на полуострове. В этом некоторые пользователи Сети видят «месть природы» оккупантам за ворованное.

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