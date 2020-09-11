В Киеве взяли под охрану "дерево Цоя" (фото)

Активисты Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ) изготовили и установили охранный знак для мемориального «Дерева Цоя», названного в честь легендарного исполнителя, чья песня «Перемен» стала одним из символов проходящих в соседней Беларуси массовых протестов.

Об акции говорится на странице центра в Facebook.

Как известно, «Деревом Цоя» называют вербу на берегу озера Тельбин на жилмассиве Березняки в Киеве. В июле 1986 года, вскоре после Чернобыльской катастрофы, Виктор Цой снимался здесь в фильме «Конец каникул», дипломной работе украинского режиссера Сергея Лысенко. Верба, возле которой Виктор Цой пел в фильме, стала местом паломничества его почитателей.

Данная верба имеет три ствола диаметром 54 см, 50 см и 52 см, ее высота — 18 м, возраст — 60 лет.

В феврале текущего года депутаты Киевского городского совета поддержали решение о предоставлении дереву статуса ботанического памятника, который предполагает запрет на любую застройку, вырубку и даже санитарные обрезки.

«Сохраним память для будущих поколений», — сказано в решении Киевсовета.

Наряду с «Деревом Цоя» памятные знаки были установлены на «Киевскую тополю» (Речной вокзал) и Вековые дубы (ул. Осиповского).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что песня Виктора Цоя «Перемен» стала косвенно одним из предвестников будущих выступлений белорусов: еще до завершения выборов в стране, когда не были известны факты об их фальсификации, власти задержали двух звукооператоров, которые включили ее на концерте, где присутствовали сторонники Лукашенко.

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