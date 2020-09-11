27.72 / 27.92 32.56 / 33.01
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Киеве взяли под охрану "дерево Цоя" (фото)

3:43 11 сентября 2020
Дерево Цоя

Активисты Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ) изготовили и установили охранный знак для мемориального «Дерева Цоя», названного в честь легендарного исполнителя, чья песня «Перемен» стала одним из символов проходящих в соседней Беларуси массовых протестов.

Об акции говорится на странице центра в Facebook.

Как известно, «Деревом Цоя» называют вербу на берегу озера Тельбин на жилмассиве Березняки в Киеве. В июле 1986 года, вскоре после Чернобыльской катастрофы, Виктор Цой снимался здесь в фильме «Конец каникул», дипломной работе украинского режиссера Сергея Лысенко. Верба, возле которой Виктор Цой пел в фильме, стала местом паломничества его почитателей.

Данная верба имеет три ствола диаметром 54 см, 50 см и 52 см, ее высота — 18 м, возраст — 60 лет.

В феврале текущего года депутаты Киевского городского совета поддержали решение о предоставлении дереву статуса ботанического памятника, который предполагает запрет на любую застройку, вырубку и даже санитарные обрезки.

«Сохраним память для будущих поколений», — сказано в решении Киевсовета.

Наряду с «Деревом Цоя» памятные знаки были установлены на «Киевскую тополю» (Речной вокзал) и Вековые дубы (ул. Осиповского).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что песня Виктора Цоя «Перемен» стала косвенно одним из предвестников будущих выступлений белорусов: еще до завершения выборов в стране, когда не были известны факты об их фальсификации, власти задержали двух звукооператоров, которые включили ее на концерте, где присутствовали сторонники Лукашенко.

14

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Жарко, солнечно и без дождей: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Андрей Деркач

«Был активным российским агентом»: США ввели санкции против нардепа Деркача

Захарова Мария

Путину пришлось извиняться перед президентом Сербии за хамство спикера МИД России Захаровой

Дерево Цоя

В Киеве взяли под охрану "дерево Цоя" (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер