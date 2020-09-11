"Звучало высокохудожественно": в партии "Слуга народа" прокомментировали интервью Богдана

В интервью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана присутствовали, возможно, не только правдивые факты, но и предположения, домыслы и фантазии. И разобраться со всем изложенным в нем должны компетентные органы.

Об этом заявил народный депутат, руководитель партии «Слуга народа» Александр Корниенко в эфире телеканала «Украина 24».

Таким образом нардеп ответил на вопрос, действительно ли глава ОП Андрей Ермак сотрудничает с руководством РФ и согласовывает в Москве кадровые назначения.

«Там много было разных фантазий, предположений, допусков. Были ли там факты, надо действительно, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут, но звучало довольно высокохудожественно. Мы же понимаем, что на 6 или 7 году тех событий, которые в Украине происходят в отношениях с Российской Федерацией, чтобы что-то с человеком сделать достаточно сказать — сотрудничает с Российской Федерацией», — сказал он.

Кроме того Корниенко ответил, что не знает могут ли теоретически быть встречи Ермака и Порошенко в ресторане Sanahunt.

Напомним, что 9 сентября было обнародовано интервью Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону. В интервью Богдан, в частности, говорил, что иностранные спецслужбы верят в существование договоренности о совместных уступках между Украиной и Россией. По его словам, этот план якобы был составлен по итогам переговоров нынешнего главы ОП Андрея Ермака с российской стороной.

«Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы… Это какой-то алгоритм действий. «Мы вам — корабли, вы нам — воду в Крым, мы вам — пленных, вы нам — прямое авиасообщение. Мы вам — $ 3 млрд по решению суда, а вы нам — что-то», — сказал он.

Кроме того, Богдан говорил, что власти Украины рассчитывают на выплаты Россией многомиллиардных компенсаций за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.

Также из резонансных фактов прозвучало то, что, по информации Богдана, в киевском ресторане Sanahunt действующий председатель Офиса Президента Андрей Ермак встречается с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Еще один момент разговора, явно тянущий на «сенсацию» — о том, что операция по поимке наемников российской частной военной компании «Вагнер» была сорвана человеком «из самого ближайшего окружения» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) пригласили бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана в качестве свидетеля для проверки озвученных им фактов. Ему направлена повестка о вызове.

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