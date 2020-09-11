Шмыгаль прокомментировал угрозу нападения военных Путина из Крыма

Несмотря на предупреждения военных экспертов о том, что осенью у России будут благоприятные условия для вторжения в Украину, премьер-министр Денис Шмыгаль не видит пока что никакой угрозы нападения российских военных с территории аннексированного Крыма.

Об этом он заявил в комментарии изданию Крым. Реалии 10 сентября в Херсонской области.

«Мы надежно защищены. Мы уверенно себя чувствуем. У нас на сегодня сильная армия, у нас мощная защита государства на сегодня. Будут проходить еще военные учения, поэтому я уверен в мощной обороноспособности нашего государства», — сказал

Издание напоминает, что после аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

МИД Украины выразило протест России из-за военных учений, которые она проводит в Крыму. Реакции Москвы на это так и не последовало.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Напомним, что во второй половине сентября в России пройдут учения «Кавказ-2020». Ряд экспертов и политиков высказали мнение о том, что под предлогом упомянутых военных учений Россия может пойти в наступление в сторону Украины, в том числе с территории аннексированного Крыма.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время проведения учений «Кавказ-2020» Украина проведет свои стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020». В рамках этих учений планируется проверить способность Генштаба в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО, а также проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил Альянса.

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