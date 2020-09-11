Участник украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, объяснивший ранее «нежелание» президента Владимира Зеленского резко высказываться резко в адрес своего российского коллеги Владимира Путина, считает, что совместное «инспектирование» позиций ВСУ на Донбассе при участии боевиков отменили из-за новых ультимативных требований России.

Об этом он рассказал в эфире канала «Украина 24».

По словам Гармаша, данный вопрос не обсуждался на заседании ТКГ, решение принималось ее руководством.

«Насколько я знаю, Россия не остановилась на тех требованиях, которые она выдвинула накануне, и, воспользовавшись нашей уступчивостью, начала выдвигать еще требования, которые носили уже не разовый, а постоянный характер — то есть постоянного инспектирования наших позиций военными», — сказал он.

Эти требования и стали причиной «переноса» инспекции, отметил Гармаш, и в дальнейшем оккупанты будут выдвигать новые требования в расчете на новые уступки.

«Естественно, что такая ультимативная постановка вопроса не может удовлетворить Украину, видимо, поэтому мы, скажем так, перенесли эту инспекцию. Хотя я считаю, мое субъективное мнение, что после сегодняшнего обстрела говорить о сохранении перемирия — это очень натянутая формулировка», — сказал участник ТКГ.

Напомним, что 9 сентября было проведено внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ. В Офисе президента заявили, что договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций.

В то же время совместное инспектирование 10 сентября, как писали «ФАКТЫ», сорвалось. Россия и боевики «ДНР» выдвинули новые требования по совместной инспекции в районе села шумы Донецкой области, которые не обсуждались в ходе внеочередной конференции трехсторонней контактной группы (ТКГ). В ОП сообщили, что согласованное «инспектирование» не состоится в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

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