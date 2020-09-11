В Украине будет сухо и тепло: синоптики дали прогноз на конец недели

В пятницу, 11 сентября, и в ближайшие выходные дни в Украине будет сухо и тепло.

Как сообщает Укргидрометцентр, осадков не ожидается, а температура воздуха днем будет достигать +29 градусов. Теплее всего будет в южных и восточных областях. В Киеве температура днем прогнозируется в пределах +20 до +22 градусов. Во всех областях на выходных будет солнечно — без осадков и даже без облаков.

Наиболее прохладная погода прогнозируется в западных регионах — здесь температура воздуха днем прогнозируется около 20 градусов тепла. Исключение составит Закарпатье, где также будет тепло.

Прогноз на 11−13 сентября:

Как сообщала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, в ближайшие десять дней Украина будет находиться в поле высокого давления.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО. «ФАКТЫ»

43

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter