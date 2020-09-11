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Украина

РФ на Донбассе трижды за сутки нарушила условия перемирия – ООС

8:16 11 сентября 2020
Пулеметчик

В четверг, 10 сентября, на Донбасс зафиксировали три обстрела со стороны боевиков. Несмотря на объявленное перемирие, оккупанты продолжают вести огонь по позициям ВСУ.

Как сообщает штаб операции Объединенных сил на своей станице в Facebook, враг обстрелял из стрелкового оружия позиции украинских войск в Донецкой области возле населенного пункта Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

Боевики также произвели два обстрела на участке фронта в Луганской области вблизи Золотого. Сначала враг стрелял трассирующими пулями с целью поджога травы, а затем вел огонь по позициям ВСУ из стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Ранее сообщалось, почему боевики сорвали запланированную инспекцию в Шумах.

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