РФ на Донбассе трижды за сутки нарушила условия перемирия – ООС
В четверг, 10 сентября, на Донбасс зафиксировали три обстрела со стороны боевиков. Несмотря на объявленное перемирие, оккупанты продолжают вести огонь по позициям ВСУ.
Как сообщает штаб операции Объединенных сил на своей станице в Facebook, враг обстрелял из стрелкового оружия позиции украинских войск в Донецкой области возле населенного пункта Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.
Боевики также произвели два обстрела на участке фронта в Луганской области вблизи Золотого. Сначала враг стрелял трассирующими пулями с целью поджога травы, а затем вел огонь по позициям ВСУ из стрелкового оружия.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Ранее сообщалось, почему боевики сорвали запланированную инспекцию в Шумах.65
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter