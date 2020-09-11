27.76 / 27.96 32.65 / 33.20
Киев: +12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Откуда взялся слух о замене главаря «ЛНР»

8:46 11 сентября 2020
Леонид Пасечник

Оккупанты планируют сменить главаря квазиреспублики «ЛНР» Леонида Пасечника, который ранее рассмешил сеть «указом» о переименовании Луганска.

Как сообщает Telegram-канал «Тайны Луганской Республики», главарем «ЛНР» Леонидом Пасечником недовольны в Кремле, и уже определен один из кандидатов на его замену.

«Сергей Горохов, гендиректор завода „Маршал“, в прошлом „регионал“. Долгое время находился в руководстве „Внешторгсервис“ олигарха Сергея Курченко. Он уже неоднократно ездил в Москву, где общался с кураторами по этому вопросу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Горохов не является кандидатом № 1 на пост главаря «ЛНР», но его кандидатура всерьез рассматривается.

Ранее сообщалось, кому из главарей квазиреспублик Донбасса грозит ликвидация со стороны ФСБ РФ.

51

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

икона Усекновение главы Иоанна Предтечи

Усекновение главы Иоанна Предтечи: что можно и чего нельзя делать в этот день

Леонид Пасечник

Откуда взялся слух о замене главаря «ЛНР»

погода

Жарко, солнечно и без дождей: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Карантин

Киев перевели из «желтой» в «оранжевую» карантинную зону: что это значит

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер