Откуда взялся слух о замене главаря «ЛНР»

Оккупанты планируют сменить главаря квазиреспублики «ЛНР» Леонида Пасечника, который ранее рассмешил сеть «указом» о переименовании Луганска.

Как сообщает Telegram-канал «Тайны Луганской Республики», главарем «ЛНР» Леонидом Пасечником недовольны в Кремле, и уже определен один из кандидатов на его замену.

«Сергей Горохов, гендиректор завода „Маршал“, в прошлом „регионал“. Долгое время находился в руководстве „Внешторгсервис“ олигарха Сергея Курченко. Он уже неоднократно ездил в Москву, где общался с кураторами по этому вопросу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Горохов не является кандидатом № 1 на пост главаря «ЛНР», но его кандидатура всерьез рассматривается.

Ранее сообщалось, кому из главарей квазиреспублик Донбасса грозит ликвидация со стороны ФСБ РФ.

51

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter