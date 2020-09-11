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Украина

За сутки коронавирус подтвердили у трех тысяч украинцев, более полусотни умерли

9:05 11 сентября 2020
Медицинская маска

По состоянию на утро пятницы, 11 сентября, в Украине вновь более полусотни умерших от осложнений, вызванных COVID-19 — болезнь стала летальной для 53 украинцев.

Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, за сутки количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции увеличилось еще на 3,144 тысячи.

В Киеве — новый печальный рекорд: COVID-19 подтвердили у 404 столичных жителей. На втором месте Тернопольщина (302 случая), на третьем — Одесская область (283 случая).
Больше всего умерших пациентов в столице и Львовской области — зафиксированы по семь летальных случаев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи с распространением коронавирусной инфекции, в Львовской области пять школ перевели на дистанционную работу.

Фото Roksana Helscher с сайта Pixabay.

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