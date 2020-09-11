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Украина

Коронавирус: Ляшко анонсировал разработку в Украине уникального теста

9:27 11 сентября 2020
Тест на коронавирус

В Украине, где ПЦР-тестирование на коронавирус начали делать в международных аэропортах, анонсировали изготовление тест-системы, позволяющей выявить у человека заболевание не только COVID-19, но и гриппом, сообщает «УНН».

Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24», добавив, что тестирование также позволит определить, болен ли человек парагриппом.

По его словам, такой заказ от Минздрава уже поступил специалистам Института молекулярной биологии. «Нам нужно готовиться к сезону, когда к COVID-19 присоединится грипп, парагрипп и другие 200 гриппоподобных заболеваний. И наши академики сказали, что они сделают тест-систему, которая позволит с одного образца четко показать — что это: грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь», — добавил Ляшко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на утро 11 сентября в Украине зафиксировано более трех тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, которая стала летальной для 53 украинцев.

Фото fernando zhiminaicela с сайта Pixabay.

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