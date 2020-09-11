Юлия Тимошенко излечилась от коронавируса

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко, у которой ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, сдала ПЦР-тест: результат оказался отрицательным.

О выздоровлении лидера «Батькивщины» сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока и добавила, что Тимошенко чувствует себя много лучше.

«Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе», — добавила Сорока.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», коронавирусную инфекцию обнаружили у «слуги народа» Даниила Гетманцева, а также главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, который уже две недели находится на самоизоляции.

Фото с сайта партии «Батькивщина»

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